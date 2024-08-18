Минск, 18 августа, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Белоруссия поставляет России ракеты и боеприпасы, поскольку РФ — союзник республики, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Павел Лисицын/РИА Новости

«Украинцы упрекают: так вы помогаете России. Я украинцам говорю: а вам 60 почти стран помогают самые развитые. А это наш союзник, юридически и фактически, и ментально — это наша страна», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-1».

По словам белорусского лидера, не только Украина, но и страны Запада высказываются на тему поставок вооружения России. Однако, отметил Лукашенко, сейчас идёт война с Западом и Белоруссии нечего скрывать и бояться в этом вопросе. При этом некоторые детали поставки военной помощи остаются конфиденциальными из-за условий секретности.

Ранее Лукашенко заявлял, что при агрессии против Белоруссии Россия введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил. По словам белорусского лидера, единственной «красной линией» для Минска является государственная граница Белоруссии.

Также Лукашенко призвал «закончить драчку» между Россией и Украиной и сесть за стол переговоров, отметив, что в смерти русских и украинцев заинтересован только Запад.