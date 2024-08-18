Курск, 18 августа, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) остановлены на всём участке курского направления, где находится спецназ «Ахмат». Об этом в своём Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Belkin Alexey/Global Look Press

«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, 18 августа командир спецназа «Ахмат» заявил, что на курском направлении уничтожено большое число украинских военных. Он добавил, что боевые действия по уничтожению подразделений ВСУ продолжаются.

Американское издание The Wall Street Journal отмечало, что к операции в Курской области привлекли сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных, из них 4 тыс. ранее выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. Первыми при нападении выдвинулись 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащённые американскими бронеавтомобилями Stryker и немецкими Marder.

Ранее Алаудинов отмечал, что украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области. По его словам, составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца.