Минск, 18 августа, 2024, 12:27 — ИА Регнум. Мирные переговоры по конфликту на Украине нужно возобновить со стамбульских соглашений, которые были выработаны сторонами ещё весной 2022 года, заявил в интервью телеканалу «Россия-1» президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Максим Гучек/РИА Новости

«Да, на земле ситуация изменилась, но с этого-то можно начать. Надо сесть за стол переговоров и обсуждать вопрос. И такая возможность есть», — сказал он.

Если стороны конфликта не сядут за стол переговоров, то эскалация закончится уничтожением Украины, уверен Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, Россия хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году. В частности, в Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Лидер фракции украинской партии «Слуга народа» Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

Президент России Владимир Путин 14 июня назвал условия, при которых Москва готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Глава государства заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.