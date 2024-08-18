Париж, 18 августа, 2024, 12:14 — ИА Регнум. Дети французского актёра Алена Делона заявили, что он мирно скончался в своём доме в коммуне Души. Об этом 18 августа сообщает агентство France presse (AFP)в социальной сети X.

Luc Nobout/Global Look Press Ален Делон

В публикации говорится, что его дети Ален-Фабьен, Анушка и Энтони глубоко опечалены кончиной своего отца. Они уточнили, что он мирно ушёл из жизни в окружении своей семьи в доме во французской коммуне Души.

О смерти актёра в возрасте 88 лет стало известно 18 августа. Ален Делон стал популярным после ролей в фильмах «Рокко и его братья» (1960), «На ярком солнце» (1960), «Самурай» (1967), «Двое в городе» (1973). Помимо этого, у него есть много почётных наград, в том числе от Берлинского и Локарнского кинофестивалей и немецкая «Золотая камера».

В 83 года он перенёс инсульт. Весной 2022 года мужчина заявил, что хочет добровольно уйти из жизни, воспользовавшись эвтаназией. В конце января суд во Франции ограничил Делона в дееспособности и поместил под судебный надзор в связи с состоянием здоровья актёра. Ему было разрешено совершать самостоятельные действия, за исключением тех, которые представляют особую важность, включая продажу недвижимости.