Минск, 18 августа, 2024, 12:18 — ИА Регнум. Украинские уклонисты, спасаясь от мобилизации, бегут на Запад через Белоруссию, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам Лукашенко, белорусские пограничники и КГБ задерживают ежедневно десятки украинцев призывного возраста, которые пытались пересечь границу. В отличие от стран Европы Минск не выдаёт Киеву сбежавших от мобилизации мужчин.

«Они к нам начали бежать. Бегут к нам (в Белоруссию. — Прим. ред.), через нас и так далее. Большими потоками. Кто-то в большинстве своем бежит на Запад, в Польшу», — пояснил Лукашенко.

Также президент республики заявил, что Вооружённые силы Украины держат на границе с Белоруссией более 120 тыс. военных. Он добавил, что, видя агрессивную политику Киева, Минск разместил своих военных вдоль всей границы.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Лукашенко заявил, что Россия, согласно существующим договорённостям, в случае агрессии в отношении Белоруссии введёт в страну подразделения своих Вооружённых сил.

9 августа над территорией Белоруссии уничтожили воздушные цели, двигавшиеся со стороны Украины. После нарушения воздушного пространства Военно-воздушные силы и войска ПВО страны были приведены в повышенную боевую готовность. 10 августа Лукашенко поручил усилить группировки войск на двух направлениях с целью реагирования на возможные провокации. В минобороны Белоруссии заявили, что пролёт беспилотников ВСУ над территорией страны можно рассматривать как попытку вовлечь Минск в конфликт.