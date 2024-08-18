Минск, 18 августа, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Граница между Украиной и Белоруссией заминирована «как никогда», в связи с чем Вооружённые силы Украины (ВСУ) смогут пройти её только с огромными потерями. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Белорусско-украинская граница заминирована так, как никогда. Войн таких не было, чтобы было такое минирование. Там пройти границу сейчас (можно только) с большими потерями, очень большими потерями», — отметил он в ходе интервью для программы «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

10 августа президент Белоруссии предупредил Украину об ответе на любые провокации со стороны Киева. Он добавил, что дал министерству обороны и Генеральному штабу Вооружённых сил республики поручения провести соответствующие мероприятия для того, чтобы надёжно обеспечить безопасность государства.

13 июля он заявил, что планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным дальнейшие шаги по Украине.

Ранее российский лидер назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта на Украине. Он заявил, что киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений, однако пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Киева нет.