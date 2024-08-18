Москва, 18 августа, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В девяти российских регионах за прошедшие сутки было ликвидировано 29 природных пожаров, сообщила пресс-служба Авиалесоохраны.

Денис Бочаров/Global Look Press

«По информации региональных диспетчерских служб, в девяти регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 29 лесных пожаров на площади, пройденной огнем 27 464 гектаров», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к полуночи воскресенья спасатели тушили 190 лесных пожаров на общей площади более 400 тыс. га.

Как передавало ИА Регнум, в 33 населённых пунктах Якутии наблюдается задымлённость, причиной которой стали лесные пожары. Как сообщают представители Авиалесоохраны, на территории субъекта действуют 84 природных пожара, огонь прошёл свыше 338 тысяч гектаров.

За сутки сотрудники пожарной службы ликвидировали пять пожаров на площади свыше 30,5 тысячи гектаров и локализовано 18 на площади свыше 50,2 тысячи гектаров. На тушение возгораний привлекалось 1680 человек и 180 единиц техники.