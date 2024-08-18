Украина, 18 августа, 2024, 11:45 — ИА Регнум. Министерство обороны России показало кадры уничтожения автомобилей ВСУ в Херсонской области. Видео опубликовано 18 августа в Telegram-канале ведомства.

Кадр из видео

«Подразделения беспилотной авиации Ульяновского гвардейского соединения ВДВ активно применяют квадрокоптеры со сбросами для уничтожения живой силы и техники различного предназначения», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве уточнили, что после запуска ударного квадрокоптера с прикреплёнными к сбросам боеприпасами, оператор дрона, преодолев линию боевого соприкосновения, подлетел к одному из населённых пунктов, в котором находились внедорожники военных ВСУ. С их помощью противник проводил ротацию личного состава на передовой.

Сообщается, что украинские автомобили были припаркованы вблизи полуразрушенных частных зданий. ВС России сбросили боеприпасы на внедорожники ВСУ, в результате чего машины были уничтожены.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа российские военные ликвидировали 12 бойцов ВСУ, которые предприняли попытку высадиться на Кинбурнской косе в Херсонской области.

К берегу направлялись четыре быстроходные десантные лодки, из них две с диверсантами и две — огневой поддержки. Одна из лодок взорвалась на мине в акватории, вторую уничтожила артиллерия, третью — противотанковая управляемая ракета. С одной из них диверсанты успели выйти на берег, где были расстреляны. Четвёртая лодка ушла.