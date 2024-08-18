Москва, 18 августа, 2024, 11:40 — ИА Регнум. Мошенники обманули политика и писательницу Ирину Хакамаду на 400 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ

По его данным, когда в пострадавшей в мессенджере написала её близкая Людмила В., и попросила занять 400 тысяч рублей, та тут же перевела требуемую сумму. Её не смутило, что указанный в сообщении счёт был открыт на некого Давида Андрониковича. На следующий день Хакамада созвонилась с подругой. В ходе разговора она выяснила, что никто у неё ничего не занимал. Политик поняла, что стала жертвой злоумышленников, и написала заявление в полицию.

Как сообщало ИА Регнум, 13 августа российская певица Лариса Долина призналась, что она стала жертвой мошенников. По её словам, она выполнила требования злоумышленников и передала наличные курьеру. Размер ущерба превысил 200 млн рублей. Правоохранители признали певицу потерпевшей, на её квартиру наложили арест. По словам артистки, у следствия есть основания полагать, что мошенники находятся на территории Украины. Представитель артистки Сергей Пудовкин сообщил, что мошенники для обмана певицы обратились в микрокредитную организацию с помощью сгенерированного нейросетью изображения. Более того, стало известно, что мошенники на протяжении полугода уговаривали артистку перевести им деньги.

Ранее мошенники выманили у актёра Павла Деревянко 300 тысяч рублей со взломанного аккаунта его знакомого в Telegram. Сначала «друг» попросил 300 тыс., а потом ещё 250 тыс. рублей. Именно после второй просьбы Деревянко понял, что имеет дело с мошенниками.