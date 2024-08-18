Москва, 18 августа, 2024, 11:10 — ИА Регнум. Басманный суд Москвы наложил арест на счета и имущество арестованного по делу о взрыве, который произошёл в августе 2023 года на складе в Сергиевом Посаде, говорится в материалах суда.

МЧС России/ТАСС

«Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска, взыскания штрафа, других имущественных взысканий суд удовлетворил ходатайство о наложении ареста на имущество обвиняемого», — сказано в документе, который приводит «РИА Новости».

В судебных материалах уточняется, что под арест попали квартира, автомобиль, загородный участок, акции предприятия, а также 14 счетов в банках.

Ранее ИА Регнум сообщало, что девять человек погибли в результате взрыва в подмосковном Сергиевом Посаде, который произошёл год назад, ещё не менее 100 пострадали.

Мощный взрыв на складе пиротехники в Сергиевом Посаде прогремел 9 августа 2023 года. После этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов. Ход расследования взял на контроль центральный аппарат ведомства.

Позднее следователи задержали и провели допрос технического директора компании «Пиро-Росс» Сергея Чанкаева, а 11 августа суд арестовал его на два месяца.

Следствие считает, что взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Чанкаев отрицает факт нарушений, которые могли привести к таким последствиям.