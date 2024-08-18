Москва, 18 августа, 2024, 11:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы России совершили мощный прорыв под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР), пишет «Военное обозрение».

Сергей Бобылев/РИА Новости

Отмечается, что в результате ВСУ были выбиты из укрепрайона в районе вентиляционного ствола шахты «Южно-Донбасская №1».

Но на этом, пишет издание, российские войска не остановились, а, перевалив через трассу, соединяющую Угледар с Константиновкой, продвинулись еще больше чем на километр в сторону Водяного. Таким образом Угледар оказался блокирован.

На угледарском направлении ВС РФ заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1», продвинувшись на участке шириной до 3,53 км и на глубину до 2,12 км.

Как передавало ИА Регнум, в начале августа сообщалось, что подразделения Вооружённых сил Украины могут оказаться в котле в Угледаре на временно оккупированной Киевом части ДНР.

Ранее в этот же день стало известно, что российские военные взяли под артиллерийский огневой контроль важный транспортный узел ВСУ в районе Угледара.