Белгород, 18 августа, 2024, 11:00 — ИА Регнум. В Белгородской области две женщины получили ранения в результате украинского обстрела села Новая Таволжанка, сообщил 18 августа глава региона Вячеслав Гладков.

Сергей Аверин/РИА Новости

«Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел ВСУ. Ранены два мирных жителя», — написал он в Telegram-канале.

Гладков уточнил, что одной женщине с баротравмой и поверхностным осколочным ранением предплечья медицинская помощь оказана на месте. Вторую пострадавшую с осколочным ранением шеи госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в ночь на 17 августа обстреляли два белгородских села, подтвердил губернатор региона Вячеслав Гладков. В результате прямого попадания снаряда загорелся частный дом в селе Дроновка Грайворонского городского округа. Домовладелец с помощью выданного ранее огнетушителя оперативно устранил начавшийся пожар. В селе Графовка Краснояружского района после обстрела со стороны ВСУ были повреждены линии газо — и электроснабжения. На одной из улиц пропало электричество. Никто среди мирных жителей не пострадал.