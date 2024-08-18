Минск, 18 августа, 2024, 10:59 — ИА Регнум. В Белоруссии автобус, следовавший из Москвы в Брест, попал в ДТП. Три человека пострадали, сообщило белорусское МВД.

Иван Шилов ИА Регнум

«На Минщине (Минская область. — Прим. ред.) автобус с пассажирами попал в ДТП. Сегодня около шести утра на автодороге М1 Брест — Минск — граница Российской Федерации в Дзержинском районе водитель (1973 г. р.) автобуса международного сообщения Москва — Брест, по предварительной информации, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и совершил наезд на придорожные деревья», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что в автобусе находились два водителя и 46 пассажиров. Три человека госпитализированы.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Устанавливаются причины ДТП.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа микроавтобус с 19 пассажирами перевернулся под Анапой на трассе Новороссийск — Керчь. Все находившиеся в микроавтобусе люди остались живы. По предварительной информации, 56-летний водитель уснул за рулём.