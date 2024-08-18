Москва, 18 августа, 2024, 10:54 — ИА Регнум. Российские туристы не могут вылететь в Москву из египетской Хургады уже более 10 часов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Tom Weller/Global Look Press

По его данным, самолёт Airbus A320-200 рейса UJ 601 частной авиакомпании Al Masria Universal Airlines должен был вылететь 17 августа в 17:00. Однако его вылет несколько раз переносили.

«Перенесли рейс на 18:00, потом 21:00, потом снова на 19:00. Сказали: вылет в 02:00, в итоге перенесли на 05:30. И мы до сих пор не вылетели. Информации нет от авиалинии», — рассказала одна из туристок.

Как указано в публикации, ближе к вечеру 17 августа туроператоры расселили около 200 туристов в местный отель. 18 августа в пять часов утра путешественников привезли в аэропорт Хургады и вновь начали переносить рейс до столичного аэропорта Шереметьево. Среди туристов есть много пар с детьми и людей пожилого возраста. Россияне ожидают свой рейс около 10 часов, им не дают воду и еду.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в Москве рейс из Москвы в венесуэльский город Порламар задержали из-за технической неисправности воздушного судна. По данным пресс-службы авиакомпании, рейс должен был отправиться в 3:05 мск, однако был задержан на 10 с лишним часов.

Ранее самолёт, следовавший по маршруту Москва — Махачкала, совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда по техническим причинам. Пассажирский Airbus A320 благополучно сел в 11:54 мск. До этого он подал сигнал тревоги над Волгоградской областью спустя почти час полёта.