Днепропетровск, Украина, 18 августа, 2024, 10:55 — ИА Регнум. В городе Павлограде Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Страна. ua».

vk.com/ belinter/Global Look Press

Воздушные силы призвали горожан спускаться в укрытие, уточняется в публикации. Больше никакой информации об этом не поступало.

Как передавало ИА Регнум, ночью 18 августа взрывы прогремели в Киеве. При этом уточняется, что взрывы звучали на фоне сигнала воздушной тревоги. Позже украинский телеканал «Общественное» сообщил об ещё одной волне взрывов в разных частях города.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены предупредили об опасности с воздуха население Киева, Киевской, Житомирской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Кировоградской областей.

15 августа на Павлоградском механическом заводе на Украине произошёл взрыв, после которого началась продолжительная детонация. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев уточнил, что детонировали снаряды на складе.