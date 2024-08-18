Париж, 18 августа, 2024, 10:31 — ИА Регнум. Руководство Франции должно отказаться или существенно сократить военную поддержку киевского режима. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Mauricio Campino/Global Look Press

«Когда мы перестанем разоряться, чтобы финансировать коррупцию и конфликт?! Прекратите, хватит уже глупостей!» — написал политик в соцсети X (бывшая Twitter).

Он обратил внимание, что власти Германии собираются сократить помощь Киеву в ближайшее время, и призвал последовать примеру Берлина.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа стало известно, что у Германии нет средств для новой помощи Украине, согласно планируемому бюджету.

Отмечалось, что причиной этого стало решение ведомства канцлера ФРГ Олафа Шольца, согласно которому дополнительные заявки от минобороны больше не должны утверждаться. При этом та военная техника, которая была ранее одобрена, будет доставлена на Украину.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Олег Глазунов считает, что это решение Берлина по сворачиванию поддержки Киева показательно для Европы. По его словам, вслед за Германией сокращать поддержку Вооружённым силам Украины начнут и другие страны Евросоюза.