Москва, 18 августа, 2024, 10:30 — ИА Регнум. На Земле вечером 17 августа началась новая магнитная буря, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

IMAGO/Bernd MŠrz/Global Look Press

«На Земле началась магнитная буря — после 18:00 мск (17 августа) индекс состояния геомагнитного поля Кр превысил шесть единиц, что соответствует уровню средней магнитной бури класса G1», — написал он в Telegram-канале.

После этого, добавил Леус, произошло нарастание возмущений геомагнитного поля. Так, в 20:46 мск «магнитная буря стала сильной, класса G3».

По прогнозам, магнитные бури с колебаниями интенсивности от слабой до сильной будут продолжаться как минимум до полудня 18 августа.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа на Земле началась мощная магнитная буря. Степень возмущённости магнитного поля Земли составила G3, достигнув отметки «сильная» по шкале мониторинга из пяти показателей.

На Солнце произошли две мощные вспышки самого высокого класса, которым предшествовала серия средних взрывов, сообщила Лаборатория солнечной астрономии 6 августа. Оба взрыва зафиксировали на краю солнечного диска. Солнце, судя по всему, выходит на непрерывный режим активности, отметили эксперты.