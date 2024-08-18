Курск, 18 августа, 2024, 10:25 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили группу из 16 украинских штурмовиков у села Кремяное в Курской области, сообщил представитель российского силового ведомства.

Дмитрий Астрахань/ИЗВЕСТИЯ

«Группа из 16 военнослужащих 225-го отдельного штурмового батальона 115-й отдельной механизированной бригады украинской армии уничтожена у населённого пункта Кремяное Курской области», — приводит его слова «РИА Новости».

Источник уточнил, что ВС России ликвидировали подразделение противника в лесу. Это подтвердила съёмка, которую вёл разведывательный дрон.

17 августа экипаж российского Ми-28НМ уничтожил живую силу и технику украинских войск в приграничье Курской области. Удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-13. Согласно данным разведки, все указанные цели были успешно уничтожены.

В этот же день в российском оборонном ведомстве проинформировали, что российские войска отразили атаки трёх бригад ВСУ рядом с населёнными пунктами Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области.

Как передавало ИА Регнум, с 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.