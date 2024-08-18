Москва, 18 августа, 2024, 09:47 — ИА Регнум. Бывший сослуживец командира бригады ВСУ Эмиля Ишкулова, являющегося фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область, рассказал о его жестокости.

Соцсети Эмиль Ишкулов

По его словам, они вместе служили в украинской армии в 2010 году, однако сейчас не поддерживают общение.

«Он [Ишкулов] был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», — цитирует сослуживца Ишкулова «Газета.Ru».

Мужчина также добавил, что в настоящее время проживает в России.

Как передавало ИА Регнум, 12 августа официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что фигурантами уголовного дела о нападении ВСУ на Курскую область являются командиры двух бригад украинской армии — Владимир Пипко и Эмиль Ишкулов. Следователи устанавливают и других лиц, причастных к исполнению незаконных приказов, для привлечения к уголовной ответственности, отметила Петренко.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона.

ВСУ ставили задачи дойти до Курска и Белгорода и расстреливать мирных жителей в случае сопротивления, подразделения занимались мародёрством, рассказал взятый в плен боец украинской армии.