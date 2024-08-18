Пекин, 18 августа, 2024, 09:52 — ИА Регнум. Учёные из Китая придумали способ по доставке ресурсов с Луны на Землю. Об этом сообщает местное издание South China Morning Post.

Intuitive Machines/Global Look Press

Учёные из Шанхайского исследовательского института спутниковой инженерии предложили построить магнитную пусковую установку на Луне, через которую в будущем можно будет доставлять на Землю ресурсы, добытые на поверхности спутника Земли. По их мнению, при помощи уникальных условий среды на Луне, а именно высокого вакуума и низкой гравитации, полезные грузы можно будет отправлять два раза в день. Стоимость транспортировки при этом составит около 10% от стоимости уже существующих способов.

«Поскольку установка будет потреблять только электричество и не будет нуждаться в топливе, то она будет достаточно маленькой по масштабам и простой в реализации», — заявили учёные.

Они отметили, что главной задачей станет добыча Гелия-3 для помощи в решении проблемы энергетического кризиса на Земле. Проект поспособствует развитию технологий добычи полезных ископаемых в космосе, а также тяжёлых ракет-носителей и искусственного интеллекта.

По словам издания, сама система рассчитана на срок службы не менее 20 лет, при этом её вес будет достигать около 80 тонн, поэтому для её доставки на Луну, нужно будет дождаться начала работы китайской сверхтяжелой ракеты-носителя.

Как сообщало ИА Регнум, 16 августа генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов допустил промышленное освоение Луны после 2040-х годов. Он рассказал, что среди полезных ископаемых на Луне присутствуют в значительных количествах редкоземельные металлы и гелий.

13 августа премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии о развитии космической деятельности РФ заявил, что федеральный проект по развитию космической ядерной энергетики будет нацелен в том числе на изготовление средств по освоению Луны.