Луганск, 18 августа, 2024, 09:34 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике (ЛНР) мужчину, подозреваемого в передаче данных Киеву для ракетного удара. Об этом 18 августа сообщили в региональном управлении ФСБ.

Дмитрий Макеев/РИА Новости

«Установлено, что житель ЛНР инициативно собирал и передавал спецслужбам Украины сведения военного характера», — сообщили в ведомстве.

Согласно видеозаписи допроса задержанного, подозреваемый хотел вступить в ряды украинской армии и передавал данные через бот в Telegram.

«Был нанесен ракетный удар, эта новость меня очень обрадовала. Я осознаю, что я сделал преступление, и сделал вывод, что не нужно было этого делать, потому что мог находиться на свободе», — сказал задержанный.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), ведётся следствие.

Как передавало ИА Регнум, 15 августа Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил гражданина Украины, который проживает на территории ЛНР, к колонии за сбор и передачу украинским спецслужбам сведений для нанесения ущерба безопасности России. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 11 лет и шесть месяцев с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее ФСБ сообщила, что гражданина Украины, проживающего в Запорожской области, выдворили из России за попытку передать Киеву данные о российской военной технике. По словам представителей ведомства, мужчина действовал по идеологическим мотивам. Въезд ему закрыли на 20 лет.