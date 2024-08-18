Пролетарск, Ростовская область, 18 августа, 2024, 08:06 — ИА Регнум. При падении обломков сбитых беспилотников на территории промышленных складов в городе Пролетарске Ростовской области пострадавших нет. Об этом 18 августа сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Василий Голубев

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал», — написал он в Telegram-канале.

Ранее Голубев отмечал, что при падении обломков БПЛА произошло возгорание дизтоплива. К месту происшествия выехали пожарные расчёты. В 05:35 мск борьбу с огнём пришлось приостановить из-за повторной атаки дронов. Чуть позже огнеборцы возобновили тушение. К 06:50 в город для усиления работы спасателей прибыл пожарный поезд.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 августа над российской территорией нейтрализовали пять вражеских беспилотников самолётного типа. Два из них уничтожили над территорией Белгородской области, один ликвидировали над Курской областью и два беспилотника сбили в Ростовской области.

Российские силы ПВО уничтожили с начала спецоперации свыше 30 тыс. беспилотных летательных аппаратов Украины, 638 самолётов, 279 вертолётов, 569 зенитных ракетных комплексов, 17 064 танка и других боевых бронированных машин. Об этом проинформировали в Минобороны России.