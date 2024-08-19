Украинские беспилотники 18 августа совершили повторную атаку на промышленную базу в Пролетарске Ростовской области, где спасатели тушили возгорание дизтоплива. Ликвидация пожара, возникшего в результате падения обломков БПЛА по нефтебазе, на некоторое время была отложена.

Иван Шилов ИА REGNUM

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал. Подразделения пожарных возобновили тушение», — отметил в Telegram-канале глава региона Василий Голубев. По его словам, вторая попытка нападения вражеских БПЛА была отражена российскими силами ПВО в 5:35 местного времени (совпадает с московским). Таким известием ознаменован новый, 906-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Тем временем Минобороны обнародовало видеокадры боевой работы расчётов самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт-С» при выполнении огневых задач в приграничном районе Курской области, куда 6 августа прорвались боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3909574" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Тяжелые удары по противнику в курском Приграничье

В ходе выполнения боевых задач артиллеристы группировки войск «Север» используют осколочно-фугасные боеприпасы, способные поражать как живую силу, так и бронетехнику ВСУ, отметили в оборонном ведомстве.

Также в курском приграничье барражирующим боеприпасом «Ланцет» был выявлен и поражён бронетранспортер противника.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.