Лондон, 18 августа, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Власти Британии намерены пересмотреть стратегию противодействия экстремизму для борьбы с женоненавистничеством. Таким образом они могут приравнять мизогинию к терроризму. Подробности сообщила газета Telegraph.

Иван Шилов ИА Регнум Англия, Великобритания

Министр внутренних дел страны Иветт Купер поручила пересмотреть стратегию противодействия экстремизму, чтобы устранить пробелы в позиции правительства страны. Инициатива связана с опасениями, что лидеры мнений, придерживающиеся женоненавистнических взглядов, якобы продвигают подобные идеи среди мальчиков-подростков в Сети.

«Будет изучен вопрос о том, чтобы бороться с насилием в отношении женского пола таким же способом, как и с исламистским и ультраправым экстремизмом», — отметило издание, пояснив, что крайнее женоненавистничество впервые могут приравнять к терроризму.

Отмечается, что учителя, медработники и сотрудники местных органов будут обязаны сообщать о лицах, склонных к «радикализации».

Как сообщало ИА Регнум, первая леди США Джилл Байден подвергла критике бывшего президента страны Дональда Трампа из-за его отношения к женщинам, написала американская газета The Hill.

По её словам, бывший американский лидер хвастается рукоприкладством и не уважает достижения женщин.

Комментируя речь первой леди Штатов Джилл Байден о том, что Трамп — угроза для женщин, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что «мужское» грудное вскармливание и средний род в американских паспортах, являющиеся, по сути, неуважением к женщине, начали поддерживать на государственном уровне именно либералы США.