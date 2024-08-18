Москва, 18 августа, 2024, 06:06 — ИА Регнум. Российские мотострелки за сутки овладели 40 опорными пунктами украинских войск, улучшив положение на передовой. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Иван Бигма.

Министерство обороны России В зоне проведения СВО

Также бойцы уничтожили 11 украинских миномётных расчётов. Подразделения реактивной артиллерии Западной группировки войск ударили управляемыми снарядами по пункту временной дислокации подразделения 44-й механизированной бригады ВСУ в районе посёлка Купянск-Узловой. Противник потерял две единицы автомобильной техники и более 45 боевиков.

Как сообщало ИА Регнум, по информации Минобороны РФ на 17 августа, общие потери ВСУ за сутки в зоне проведения спецоперации составили до 2010 человек. В боях с подразделениями российской группировки войск «Запад» противник потерял до 580 военнослужащих, бронетранспортёр М113 производства США, три американских боевые бронированные машины «MaxxPro», четыре автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и 122-мм гаубицу Д-30. Также российские бойцы уничтожили станции радиоэлектронной борьбы «Гарант» и «Буковель-AD», уточнил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ВС России освободили населённые пункты Лисичное, Ивановка и Сергеевка в Донецкой Народной Республике, проинформировали 16 августа в Минобороны. Вместе с этим российские войска нанесли поражение формированиям четырёх механизированных, пехотной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны, а также отразили 20 контратак подразделений противника.