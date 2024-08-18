Москва, 18 августа, 2024, 05:04 — ИА Регнум. В России выявили факт мошенничества при реализации национального проекта в сфере образования. Возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в правоохранительных органах.

Иван Шилов ИА Регнум

Установлено, что преступные деяния совершались в 2021 году. По предварительным данным, размер хищений превысил 50 млн рублей, передаёт «РИА Новости».

Правоохранители возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Как сообщало ИА Регнум, в марте суд приговорил экс-заместителя министра просвещения России Марину Ракову к пяти годам колонии по делу о хищении в размере 50 млн рублей. Судья также принял решение взыскать с Раковой 2,8 млн рублей в пользу РАНХиГС в счёт возмещения ущерба и штраф в размере 900 тыс. рублей.

По версии следствия, в период с февраля 2018 года по май 2019 года Ракова обеспечила фиктивное трудоустройство 12 сотрудников Минпросвещения на должности научных сотрудников в РАНХиГС. Её задержали в октябре 2021 года. Также фигурантами дела были экс-ректор Московской высшей школы социальных и экономических наук («Шанинка») Сергей Зуев, бывший сотрудник Фонда новых форм развития образования Евгений Инкин, его коллега Евгений Закиз, проректор РАНХиГС Иван Федотов, юрисконсульт «Шанинки» Кристина Крючкова и гражданский муж Раковой Артур Стеценко.