Москва, 18 августа, 2024, 03:42 — ИА Регнум. В МИД РФ уже не остаётся сомнений в том, что Киев согласно поступающей информации, ведёт активно подготовку к нападению на Курскую атомную электростанцию. Такое заявление сделала 17 августа официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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Российский дипломат подчеркнула, что всё международное сообщество должно понимать, какую опасность для Европы представляют действия неонацистского киевского режима.

Захарова в своём обращении призвала международные организации, в особенности ООН и МАГАТЭ, незамедлительно выступить с осуждением провокационных акций Киева и не допустить нарушения ядерной и физической ядерной безопасности Курской АЭС, результатом которого может стать масштабная техногенная катастрофа в Европе.

«Попытки запугивания и террора в отношении целых регионов и международного сообщества должны быть решительно пресечены совместными усилиями», — призвала Захарова.

Представитель МИД акцентировала, что действия Киева создают не только прямую угрозу для атомных станций, но и подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности и физической ядерной безопасности, которые были приняты главой агентства Рафаэлем Гросси в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, к поступающей по разным каналам информации о подготовке Киевом к нанесению удара по Курской атомной электростанции в Минобороны РФ относятся «с надлежащей серьёзностью», заявили в ведомстве.

Руководство Минобороны расценивает подобные действия киевских властей при поддержке западных союзников, как «прямое и явное нарушение международной конвенции, принятой резолюцией «О борьбе с актами ядерного терроризма».

Рафаэль Гросси выступил с призывом к максимально возможной сдержанности после атаки 17 августа беспилотника украинской армии на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).