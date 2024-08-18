Москва, 18 августа, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Вечером 17 августа на Земле началась очередная магнитная буря. Ей присвоен класс G3 — сильный (по шкале из пяти показателей). Об этом сообщил специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

Victor Lisitsyn/Global Look Press

По словам Леуса, сначала индекс состояния геомагнитного поля соответствовал уровню средней магнитной бури класса G1.

«Далее возмущения геомагнитного поля нарастали и в 20:46 мск магнитная буря стала сильной, класса G3», — пояснил специалист.

Предполагается, что сильная магнитная буря продлится на Земле как минимум до полудня 18 августа, возможно, и до ночи на 19 августа.

Как передавало ИА Регнум, на Земле 12 августа фиксировалась мощная магнитная буря, грозящая перебоями в энергетических и спутниковых системах, сообщили специалисты Института прикладной геофизики (ФГБУ ИПГ).

На обращенной к Земле стороне Солнца 14 августа произошёл мощный взрыв, об этом предупредили в Лаборатории солнечной астрономии, уточнив, что вспышка относится к высочайшему классу X. Точка взрыва находится на линии Солнце — Земля, в центре видимого солнечного диска, откуда воздействие на Землю стало неизбежным.