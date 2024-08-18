Москва, 18 августа, 2024, 03:01 — ИА Регнум. По причине плохого состояния здоровья участника нападения на подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» Мухаммадсобира Файзова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) защита настаивала в суде на его освобождении из следственного изолятора. Об этом 17 августа сообщало издание «Газета.Ru».

Иван Шилов ИА Регнум

Адвокат фигуранта дела о теракте в «Крокусе» просил суд отменить ему меру пресечения в виде заключения под стражу на иную, не связанную с лишением свободы.

В результате суд не принял во внимание состояние здоровья Файзова, его передвижение в инвалидной коляске и потребность в лечении, оставив участника теракта в СИЗО.

Как передавало ИА Регнум, вечером 22 марта в подмосковном Красногорске был совершен теракт. Четверо вооруженных террористов ворвались в здание «Крокус Сити Холла» и открыли огонь по посетителям, после чего устроили поджог. В результате погибли 145 человек, включая шестерых детей, пострадали более 500 человек. К утру 23 марта в Брянской области задержали исполнителей теракта: Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов (физические лица, внесённые в РФ в перечень террористов и экстремистов). Они направлялись в сторону украинской границы. Связь устроивших теракт с украинскими националистами удалось доказать.

Суд признал потерпевшими по делу о теракте более 1,7 тыс. человек. Предполагаемых исполнителей теракта заключили под стражу 25 марта. Обвиняемых держат в одиночных камерах ради их безопасности. В мае фигуранты дела не стали обжаловать решение суда о продлении срока их содержания под стражей до 22 августа.

Президент Владимир Путин пообещал, что Россия доберётся до всех бенефициаров и заказчиков теракта в «Крокусе».