Курск, 18 августа, 2024, 02:31 — ИА Регнум. Силами российских военнослужащих за сутки в Курской области были уничтожены 11 единиц техники ВСУ, два миномёта и свыше 50 боевиков. Об этом 18 августа сообщил командир спецназа «Ахмат» и замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Министерство обороны РФ Танк ВС России во время спецоперации на Украине

«За прошедшие сутки бойцами спецназа «Ахмат» совместно с бойцами второй бригады спецназа и ССО (силы спецопераций. — Прим. ред.) в общей сложности уничтожено на нашем участке два танка, ББМ — четыре, один Stryker, два миномёта было и три пикапа в общей сложности. И один ИМР (инженерная машина разграждения. — Прим. ред.)», — уточнил генерал в Telegram-канале.

По его словам, российские отряды ликвидировали за сутки более 50 боевиков.

Как передавало ИА Регнум, по данным американского издания The Wall Street Journal, к операции в Курской области привлекли сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных, из них 4 тыс. ранее выполняли вспомогательные задачи в Сумской области. Первыми при нападении выдвинулись 80-я и 82-я десантно-штурмовые бригады ВСУ, оснащённые американскими бронеавтомобилями Stryker и немецкими Marder.

Апти Алаудинов отмечал, что украинским войскам, участвующим во вторжении на российскую территорию, ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской области. При этом составители планов не учли, что Россия не отступит и будет биться до конца, подчеркнул он. По словам Алаудинова, большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожили.

Украинские войска 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, однако российские военные не позволили им этого сделать. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.