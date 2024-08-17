Москва, 18 августа, 2024, 02:23 — ИА Регнум. Замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов показал видео уничтожения военной техники ВСУ в районе Суджи в Курской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Подразделения «Ахмата». Апты Алаудинов

«Всё, что вылезает из кустов в районе Суджи, уничтожается незамедлительно», — написал Алаудинов 18 августа в Telegram-канале под видео с ликвидацией техники ВСУ.

Боевой офицер отметил, что иностранная техника «горит превосходно».

Как сообщало ИА Регнум, российские военные выносят из лесов Курской области тела украинских военнослужащих, также информировал Апти Алаудинов. 15 августа он заявил, что силы ВСУ в Курской области тают с каждым днём.

Украина задействовала для нападения на Курскую область сформированные на Западе резервы, порядка 10 тыс. военных, написало 17 августа американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

При этом, по словам Алаудинова, большую часть из 12 тыс. брошенных в регион украинских военных уже уничтожили.

По информации Следственного комитета, ВСУ активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Киев обсуждал планирующуюся атаку с западными союзниками, подтвердил советник главы офиса лидера киевского режима Михаил Подоляк.