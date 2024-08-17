Петропавловск-Камчатский, 18 августа, 2024, 01:51 — ИА Регнум. Пеплопад в небольшом количестве от извергающегося на Камчатке вулкана Шивелуч зафиксирован 18 августа в двух населённых пунктах края. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по региону.

NASA Вулкан Шивелуч

Выпадение незначительного количества вулканического пепла было в посёлках Усть-Камчатск и Крутоберегово Усть-Камчатского района.

Жизнедеятельность населения не нарушена.

Извержение на вулкане Шивелуч началось 17 августа, было три выброса пепла на 8, 9 и 10 км.

Вулкану Шивелуч присвоен «оранжевый» код авиационной опасности, идёт выдавливание лавы, добавили специалисты.

Как сообщало ИА Регнум, при извержении вулкана Шивелуч в сентябре 2023 года пепел распространился на 110 км. Жителей просили использовать индивидуальные средства защиты.

На вулкане Эбеко в Сахалинской области зафиксировали пепловый выброс высотой более 2 км в сентябре 2023 года. Шлейф распространился в северо-восточном направлении на расстояние до десяти км. В Единой дежурно-диспетчерской службе города Северо-Курильска отметили, что пеплопада не наблюдалось. Запаха сероводорода и угрозы жизнедеятельности населения не было.