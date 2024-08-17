Саксония, Германия, 18 августа, 2024, 01:24 — ИА Регнум. В результате пожара на колесе обозрения во время ежегодного музыкального фестиваля Highfield в немецкой федеральной земле Саксония пострадали более 30 человек. Подробности сообщила газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Пожар на колесе обозрения

Пожар рядом с озером Штрëмхаль неподалёку от Лейпцига начался вечером 17 августа. Установлено, что изначально по неизвестным причинам на высоте во время движения колеса загорелась одна из кабинок, потом пламя перекинулось на другую.

Отмечается, что в числе пострадавших более 30 человек, среди них четверо полицейских. Как минимум два человека получили серьёзные травмы. Всех доставили в больницу.

Пожар потушили, причина возгорания — выясняется.

Как сообщало ИА Регнум, шесть человек, в том числе трое детей, застряли на колесе обозрения в городе Нефтекамске в Башкирии. Инцидент произошёл из-за попадания молнии на территорию Кармановской ГРЭС.

5 мая трое детей получили травмы на аттракционе в парке в городе Ейске в Краснодарском крае. У карусели внезапно отказали удерживающие устройства на сидениях во время очередного сеанса. Две девочки и мальчик едва не вылетели с аттракциона.

В Пензенской области остановилось колесо обозрения, на котором находились посетители. На аттракционе высотой 35 метров были четыре человека.