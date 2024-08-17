Берлин, 18 августа, 2024, 00:10 — ИА Регнум. За переданное Киеву немецкое вооружение теперь несёт ответственность украинское руководство. Об этом 17 августа заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.

ИА Регнум Курская область, боевые действия

«Я не сомневаюсь в том, что эти вооружения были использованы таким образом, который отвечает интересам Украины и её обороны. В любом случае это не немецкое оружие, а украинское», — сказал он в интервью радиостанции SRF.

По словам главы минфина ФРГ, Украина имеет право на самооборону согласно международному праву.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль прокомментировала нападение Вооружённых сил Украины на Курскую область. По её мнению, присутствие немецкой военной техники вызывает у россиян справедливую ярость, поскольку важную роль в их жизни играет история Великой Отечественной войны и память о павших предках. Федеральное правительство Германии поступает бессмысленно и «антиисторично», позволяя ВСУ использовать свою технику в нападении на территорию России, подчеркнула она.

Российские танки могут дойти до Берлина в качестве ответа на появление немецкой бронетехники в составе украинских подразделений, вторгшихся в Курскую область, заявил 9 августа заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Украинские войска 6 августа попытались прорваться вглубь Курской области, однако российские военные не позволили им этого сделать. С 8 августа в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации федерального значения, а с 10 августа — режим контртеррористической операции.