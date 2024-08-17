Париж, 17 августа, 2024, 23:31 — ИА Регнум. Франция должна покинуть Североатлантический альянс после вскрывшейся правды о причастности Украины к подрыву газопроводов «Северный поток». Такое заявление сделал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

Alexis Sciard/Global Look Press

«Скажите всем правду: это удар НАТО, очевидно, совместно с Соединенными Штатами! Давайте выйдем из НАТО!» — призвал политик, добавив, что диверсию можно рассматривать как акт войны против интересов Франции.

По словам Филиппо, немцы активно обсуждают участие Украины в диверсии, при этом Киев продолжает обвинять во всём Россию.

Как сообщало ИА Регнум, депутат парламента Германии Сара Вагенкнехт предложила создать комиссию по расследованию подрывов газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2», чтобы определить, какую роль сыграло в подрывах германское правительство.

Если окажется, что власти ФРГ заранее знали о планах подорвать газопроводы, это будет «скандал века». Тогда не Германия должна оказывать Украине помощь, а Киев — возмещать Берлину ущерб, отметила Вагенкнехт.

15 августа американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что идея взорвать «Северные потоки» появилась во время пьяной беседы старших офицеров ВСУ и бизнесменов, отмечавших в баре достижения украинской армии.

Издание отметило, что глава киевского режима Владимир Зеленский лично одобрил план, однако в последний момент объявил об отмене операции, когда о планах Киева узнало ЦРУ, но экс-главком ВСУ Валерий Залужный ослушался приказа и внеся свои коррективы в разработанный план, осуществил его.