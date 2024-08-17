Петропавловск-Камчатский, 17 августа, 2024, 23:19 — ИА Регнум. В Камчатском крае утром 18 августа августа зафиксировали землетрясение магнитудой 7,0. Об этом сообщил региональный филиал геофизической службы РАН.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Предварительно, жители Петропавловск-Камчатского и Вилючинского городских округов, Елизовского и Усть-Камчатского районов ощутили толчки силой от пяти до семи баллов.

Эпицентр землетрясения находился в 108 км от краевой столицы.

Учёные зарегистрировали подземные толчки в акватории Тихого океана, юго-восточнее Петропавловск-Камчатского городского округа на глубине 6 км.

Затем произошло повторное землетрясение на расстоянии 116 км от Петропавловска-Камчатского магнитудой 4,7.

В ГУ МЧС России по Камчатскому краю сообщили об отсутствии угрозы цунами. Оперативные службы приступили к обследованию зданий.

Как сообщало ИА Регнум, днём 29 июня у побережья полуострова Камчатка в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг подземных толчков залегал на глубине 58 км, а эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на расстоянии 100 км северо-западнее села Никольского в Алеутском муниципальном округе.

В ночь на 11 августа в румынском уезде Арад в сейсмической зоне Банат зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Очаг залегал на глубине 5 км. Подземный толчок ощущался в радиусе порядка 100 км от эпицентра.