Киев, 17 августа, 2024, 23:05 — ИА Регнум. На Украине вечером 17 августа взрыв прогремел в городе Сумы. Об этом сообщил телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Подробности инцидента не приводятся. Комментарии от местных властей не поступали.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявили в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Как сообщало ИА Регнум, взрыв произошёл в подконтрольном Киеву городе Краматорске в Донецкой Народной Республике.

16 августа взрыв произошёл на северо-востоке Украины в городе Сумы. В этот же день воздушную тревогу объявили в Киеве и Киевской области. Также сирены предупредили об опасности с воздуха население Кировоградской, Николаевской и Черкасской областей.

17 августа беспилотник ВСУ сбросил снаряд у энергоблоков Запорожской АЭС. В результате атаки украинского дрона никто не пострадал.