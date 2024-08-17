Загреб, 17 августа, 2024, 21:51 — ИА Регнум. Полиция Хорватии разыскивает троих граждан Украины в возрасте от 25 до 28 лет, которые забросали «коктейлями Молотова» и сожгли 34 катера в порту Медулина, сообщила17 августа газета Jutarnji list.

Кадр из видео

Инцидент, по данным издания, произошёл в мае 2024 года. По предварительной информации, злоумышленники, прибывшие в Хорватию из Польши, бросили бутылку с зажигательной смесью в яхту, которая принадлежала 65-летнему мужчине. Огонь перебросился на стоящие рядом катера. 22 судна сгорели полностью, ещё 12 получили частичные повреждения. Ущерб от случившегося оценили в 2 млн евро.

По данным силовиков, злоумышленники покинули Хорватию, их планируется объявить в международный розыск.

Как передавало ИА Регнум, в декабре в Германии сотрудникам полиции пришлось вызывать спецназ, чтобы задержать вооружённого дебошира с Украины. Инцидент произошёл в Дрездене. 47-летний украинец добрался до аэропорта на электричке, но на просьбу сотрудника вокзала предъявить проездной билет устроил дебош.

Вооружённый ножом мужчина вёл себя агрессивно, порезал несколько сидений поезда и разбил стеклянную панель огнетушителем. Прибывшего полицейского он оттолкнул и забаррикадировался в туалете. Полиции пришлось вызвать спецназ. Сотрудники службы взломали дверь туалета и задержали мужчину.