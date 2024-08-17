Москва, 17 августа, 2024, 21:16 — ИА Регнум. Поддерживающие запрет деятельности канонической Украинской православной церкви являются сатанистами, заявила 17 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

В своём Telegram-канале она прокомментировала решение Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций, который ранее заявил, что поддерживает законопроект, позволяющий киевскому режиму запретить УПЦ, крупнейшую церковь страны.

«Сатанисты», — написала Захарова.

Как передавало ИА Регнум, ранее представители совета, в состав которого входят представители основных конфессий Украины, кроме УПЦ (римско-католической и греко-католической церквей, раскольнической «Православной церкви Украины», ряда протестантских объединений, организаций мусульман и иудеев) заявили лидеру киевского режима Владимиру Зеленскому, что поддерживают проект, поскольку деятельность УПЦ якобы направляется из Москвы.

Верховная рада Украины намерены обсудить во втором чтении указанный законопроект на следующей неделе, 19–25 августа. Проект, внесённый в парламент правительством Украины по поручению Зеленского, был принят в первом чтении осенью 2023 года.

Россия с тревогой наблюдает очередные шаги по углублению религиозного раскола на Украине и призывает международные структуры перестать поощрять Киев своим молчанием, заявила ранее Захарова. В СМИ Украины идёт кампания по очернению священников и прихожан УПЦ, против них возбуждаются уголовные дела, у УПЦ отнимают храмы, киевский режим намеревается поставить крупнейшую церковь страны вне закона, напомнила официальный представитель МИД.

В уничтожении УПЦ заинтересована глобалистская машина, стремящаяся оборвать все, в том числе и духовные, связи между Украиной и Россией, и видящая в православии препятствие для продвижения новых западных «ценностей», отмечал ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Владислав Совин. Спасти православие на Украине в нынешней ситуации может лишь победа России, указал эксперт.