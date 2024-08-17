Главред немецкого журнала Compact заявил, что поддерживает Путина
Берлин, 17 августа, 2024, 20:23 — ИА Регнум. Главный редактор немецкого политического журнала Compact, который МВД ФРГ считает правоэкстремистским, Юрген Эльзессер 17 августа заявил, что поддерживает президента России Владимира Путина.
«И, конечно, мне не запретят говорить, что я сторонник Путина», — цитирует выступление Эльзессера на конференции правой партии «Альтернатива для Германии» в Магдебурге агентство DPA.
В своём выступлении главред немецкого журнала подверг резкой критике правительство Германии и заявил, что выражает поддержку российскому лидеру. Такое заявление члены партии встретили аплодисментами.
Сообщается, что Эльзессер негативно отозвался о действиях министра внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер и главы минобороны Бориса Писториуса.
Как ранее передавало ИА Регнум, журнал, который принадлежит журналисту и правому активисту Юргену Эльзессера, был федеральным министерством внутренних дел Германии 16 июля. Фезер отметила, что Compact является «центральный рупором правой экстремистской сцены», а запрет журнала станет «тяжёлым ударом» по правоэкстремистской среде.
Эту ситуацию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что цензура в ФРГ сопоставима с временами министра пропаганды нацистской Германии Йозефа Геббельса.
14 августа стало известно о том, что федеральный административный суд Германии в Лейпциге временно отменил запрет на политический журнал Compact. Отмечается, что окончательное решение будет принято в ходе основного судебного разбирательства.