Вашингтон, 17 августа, 2024, 20:06 — ИА Регнум. Принадлежащая Илону Маску соцсеть X объявила 17 августа о закрытии своего представительства в Бразилии из-за угроз сотрудникам.

РИА Новости/Валерий Мельников

«Мы приняли решение о немедленном прекращении деятельности в Бразилии, чтобы обеспечить безопасность наших сотрудников», — сказано в сообщении, опубликованном в соцсети.

Уточняется, что в распоряжение Х попало секретное постановление бразильского судьи Алешандри ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов.

Соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

Как передавало ИА Регнум, 6 августа Маск объявил войну компаниям, бойкотирующим социальную сеть Х. В частности, компания подала антимонопольный иск в суд на Глобальный альянс за ответственные медиа (объединение брендов и рекламных агентств), а также на Всемирную федерацию рекламодателей за незаконный бойкот соцсети. Компании отказывались от размещения рекламы в Х, и такие действия обернулись для соцсети потерей средств.

Иски поданы и против отдельных членов объединений, среди них издание Financial Times назвала компании Unilever и Mars, а также американскую аптечную сеть CVS Health.