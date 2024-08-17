Москва, 17 августа, 2024, 19:49 — ИА Регнум. Предмет, с которым двое неизвестных пытались пройти на территорию мусульманского комплекса Соборной мечети в Москве, оказался сувениром и не представляет опасности, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД РФ.

Алексей Майшев/РИА Новости

«В ходе проверки установлено, что данный предмет является сувенирной продукцией и никакой опасности не представляет», — сказал собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, охрана Соборной мечети Москвы 17 августа задержала двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату. Задержанных передали сотрудникам правоохранительных органов.

В августе на северо-западе Турции задержали 18-летнего злоумышленника, напавшего с ножом и топором на людей во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. Он успел нанести ранения пяти гражданам, после чего был схвачен и обезврежен. Свои действия злоумышленник транслировал в соцсетях. Двое пострадавших находились в критическом состоянии.

16 июня 2023 года двоих мужчин, бросивших гранату на территорию отдела полиции, задержали в городе Тынде Амурской области. Один из мужчин бросил гранату за забор, на территорию здания полиции, а второй снимал происходящее на видео, которое затем распространилось в социальных сетях.

В ноябре 2023 года в подмосковном Дзержинском мужчина с муляжом гранаты пришёл в мусульманскую молельню во время намаза. Злоумышленника удалось задержать, когда он собирался выдернуть кольцо. Как отмечалось в сообщениях, ранее в тот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина украл муляж в барбер-шопе.