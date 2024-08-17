Москва, 17 августа, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Журналист Евгений Ксензенко скончался на 45-м году жизни, сообщил 17 августа телеканал РЕН ТВ со ссылкой на вдову Ксензенко Екатерину Николаеву.

Кадр из соцсети

Смерть наступила в результате тяжёлой болезни, с которой журналист боролся на протяжении многих лет.

«Евгений был открытым и позитивным человеком, всегда стремился узнавать что-то новое, очень много путешествовал. Телеканал РЕН ТВ приносит глубокие соболезнования его родным и близким», — сказано в сообщении телеканала.

Николаева в соцсетях сообщила, что её муж мирно скончался в кругу семьи и близких. Она поблагодарила друзей за поддержку, которую те оказывали журналисту в период его болезни.

«Я благодарю вас за то, что вы рядом, верили и поддерживали Женю и меня всё это время, без вас было бы сложно сражаться в битве с раком, которую мы, к сожалению, проиграли», — написала она.

Евгений Ксензенко родился в 1979 году, учился в Кемеровском государственном университете, затем в МГУ. С 2001 года он работал парламентским корреспондентом телеканала НТВ, позднее был автором фильмов из серии «Профессия — репортёр», журналистом программы «Личный вклад», возглавлял представительство НТВ в Великобритании, а также работал корреспондентом РЕН ТВ в Лондоне.