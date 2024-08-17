Суджанский район, Курская область, 17 августа, 2024, 19:31 — ИА Регнум. Специалисты подразделений материально-технического обеспечения (МТО) ВС России организовали всестороннее тыловое обеспечение личного состава в приграничье Курской области. Кадры работы подразделений МТО опубликовало Министерство обороны.

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«Специалистами подразделений МТО группировки войск «Север» организовано всестороннее тыловое обеспечение личного состава подразделений, выполняющих задачи в приграничных районах Курской области», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что обеспечено постоянная доставка продовольствия в склады МТО. Продукты распределяют от места подачи продовольствия.

Еду доставляют в относительно безопасные места в специальных термосах. В жаркую погоду организовывается дополнительная доставка продовольствия и бутилированной воды.

«Доставка осуществляется на различных видах техники. Для труднодоступных мест используются бронетранспортёры, внедорожники и вездеходы. Также военнослужащие используют мотоциклы повышенной проходимости», — отметили в Минобороны.

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Минобороны сообщило, что экипажи российских вертолётов Ка-52 нанесли удары авиационными ракетами С-8 по бронетехнике подразделений ВСУ в Курской области.

С 6 августа Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. Подразделения российской армии остановили украинские войска в приграничных районах и не позволили зайти вглубь территории. По данным Минобороны на 17 августа, ВСУ за это время потеряли до 3160 человек.

17 августа в оборонном ведомстве проинформировали, что российские войска отразили атаки трёх бригад ВСУ рядом с населёнными пунктами Коренево, Русское и Черкасское Поречное в Курской области.

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Курскую область очередной масштабной провокацией Киева. По его словам, вооружённые формирования Украины ведут неизбирательную стрельбу из различных видов оружия, атакуя жилые дома, машины скорой помощи, гражданские здания ракетами. Кроме того, он потребовал обеспечить надёжное прикрытие границы с Украиной после того, как враг будет выбит с территории России. Российский лидер отметил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.