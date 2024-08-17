Боровичи, Новгородская область, 17 августа, 2024, 19:35 — ИА Регнум. Органы опеки изъяли из семьи ребёнка, ползавшего по козырьку окна на пятом этаже дома в городе Боровичи Новгородский области, сообщается 17 августа на сайте прокуратуры региона.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В ходе мониторинга сети Интернет выявлена публикация, согласно которой автор сообщает о нахождении малолетнего 2020 года рождения на подоконнике многоквартирного дома в г. Боровичи. В настоящее время ребёнок изъят органами опеки», — сказано в релизе.

Также в прокуратуре добавили, что по итогам проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики при организации работы с семьёй несовершеннолетнего. Ситуация находится на контроле и. о. прокурора области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором пятилетний ребёнок ползает по подоконному отливу на пятом этаже. В какой-то момент он повис на откосе, а потом забрался обратно и с интересом смотрел вниз. На место были вызваны МЧС и полиция.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля полуторагодовалый мальчик выжил после падения из окна четвёртого этажа квартиры одного из жилых домов в Новой Москве. Уточняется, что ребёнок забрался на стол, откуда перелез на подоконник и опёрся на москитную сетку, после чего выпал из окна балкона.

В Калининском районе Санкт-Петербурга 4 июля четырёхлетний мальчик выпал из окна восьмого этажа, ребёнок остался жив. На месте падения нашли москитную сетку, не выдержавшую его вес.

В середине июня на северо-востоке Москвы четырёхлетняя девочка выпала с восьмого этажа многоквартирного дома и погибла. По этому факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).