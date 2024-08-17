Ростов-на-Дону, 17 августа, 2024, 19:16 — ИА Регнум. Из колонии-поселения №8 в Ростовской области сбежал осуждённый за кражу, сообщила 17 августа пресс-служба ГУФСИН России по региону на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

ГУФСИН по Ростовской области

«Сотрудниками колонии-поселения №8 ГУФСИН России по Ростовской области был выявлен факт незаконного отсутствия осужденного Михайленко Николая Владимировича 1987 года рождения, который не вернулся на территорию исправительного учреждения в установленное время после посещения продуктового магазина», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что инцидент произошёл 13 августа. В исправительном учреждении мужчина отбывал наказание сроком два года по ст. 158 УК РФ («Кража»).

«В настоящее время сотрудниками ГУФСИН России по Ростовской области организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление местонахождения и задержание осуждённого», — информировали в ростовском ГУФСИН.

Как передавало ИА Регнум, увеличение числа побегов из колоний-поселений стало основанием для внесения представления директору Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Аркадию Гостеву, сообщала в июле пресс-служба Генеральной прокуратуры России. Из-за участившихся побегов Генпрокуратура проверила, как ФСИН осуществляет ведомственный контроль за деятельностью колоний-поселений. В ходе проверки были вскрыты нарушения в сфере обеспечения надзора за осуждёнными и профилактики их противоправного поведения.

В колонии-поселении осуждённых содержат без охраны. Днём они могут свободно передвигаться в пределах учреждения, а с разрешения администрации участка — вне учреждения, но в пределах муниципального образования. Осуждённым разрешено носить гражданскую одежду, иметь при себе деньги и ценные вещи.