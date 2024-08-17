Суджанский район, Курская область, 17 августа, 2024, 19:06 — ИА Регнум. Российские военные выносят из лесов Курской области тела военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ), сообщил в субботу 17 августа заместитель начальника Главного политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, в лесах и лесополосах приграничья Курской области находится множество тел украинских бойцов, которые выносят военнослужащие ВС России.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ, по данным на 17 августа, составили до 3060 человек.

15 августа Алаудинов заявил, что силы ВСУ в Курской области тают с каждым днём.По его словам, происходящее в Курской области — это временная инициатива, которая досталась противнику за счёт того, что он смог собрать ресурсы и надавить на один участок.