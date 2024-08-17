Курск, 17 августа, 2024, 18:40 — ИА Регнум. Жители пострадавших районов Курской области могут обратиться за необходимой им помощью через сервисы портала «Госуслуги», сообщает официальный сайт Минцифры России.

РИА Новости

«Жители пострадавших районов Курской области могут сообщить, в чём они нуждаются, оставить заявку на экстренный вывоз и разыскать близких с помощью новых сервисов «Госуслуг», — говорится в заявлении.

В специальной форме жители региона могут указать, каких лекарств или товаров им не хватает, а также оставить заявку в том случае, если нуждаются в помощи с жильём или транспортом.

Также россиянам доступна возможность поиска родных и учёт выехавших, которые самостоятельно покинули свои дома. Это упростит связь с близкими, а также сделает более эффективным процесс получения социальной поддержки.

Помимо этого, на портале государственных услуг появился сервис, позволяющий указывать, сколько людей и откуда готовы выехать. «Госуслуги» передадут полученную информацию от жителей пострадавших районов в оперштаб Курской области.

19 августа грузовой транспорт доставил в Курскую область около 1,9 тыс. тонн гуманитарной помощи. В их состав вошли медикаменты, одежда, а также предметы первой необходимости, которые доставили в регион девятью колоннами.

14 августа ИА Регнум сообщало, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся около 8000 жителей Курской области, включая 2200 детей.

Президент России Владимир Путин 7 августа, обсуждая на совещании ситуацию в Курской области в связи с атаками на неё ВСУ, призывал регионы поддержать пострадавший субъект РФ.