Москва, 17 августа, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Охрана Соборной мечети Москвы 17 августа задержала двух граждан Турции с предметом, похожим на гранату, сообщил «РИА Новости» первый заместитель председателя Духовного управления мусульман Дамир Мухетдинов.

РИА Новости/Глеб Киселев

Взрывчатого вещества в предмете обнаружено не было, отметил Мухетдинов.

«Охрана Соборной мечети Москвы около 17:00 мск задержала в КПП двух граждан, они пытались пронести на территорию мусульманского комплекса гранату «Ф-1» без взрывчатого вещества. У задержанных паспорта граждан Турции», — рассказал он.

Мухетдинов также сообщил, что охрана Соборной мечети сработала оперативно. Задержанные были переданы сотрудникам правоохранительных органов.

Как передавало ИА Регнум, ранее в августе на северо-западе Турции задержали 18-летнего злоумышленника, напавшего с ножом и топором на людей во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. Он успел нанести ранения пяти гражданам, после чего был схвачен и обезврежен. Свои действия злоумышленник транслировал в соцсетях. Двое пострадавших находились в критическом состоянии.

В ноябре 2023 года в подмосковном Дзержинском мужчина с муляжом гранаты пришёл в мусульманскую молельню во время намаза. Злоумышленника удалось задержать, когда он собирался выдернуть кольцо. Как отмечалось в сообщениях, ранее в тот же день, находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина украл муляж в барбер-шопе.