* террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Курск, 17 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал в своём Telegram-канале кадры допроса взятого в плен в Курской области боевика «Азова» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Кадр из видео

Допрос провёл заместитель начальника Главного политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

«В Курской области в руки наших бойцов попался живым ещё один укрофашист-азовец. Сдавался не по собственному желанию, а вынужденно, в ходе боя против наших ребят. Но уже на допросе, зная, какое у нас к азовцам отношение, «повар» пытался выкручиваться», — написал Кадыров.

Алаудинов ранее рассказал, что взятый в плен боевик «Азова» — уроженец Одессы 1981 года рождения. Пленный рассказал, что после мобилизации в ВСУ в ноябре 2023 года он попал в «Азов», где якобы выполнял обязанности повара. В ходе допроса он призвал бойцов ВСУ возвращаться «домой» и отрицательно ответил на вопрос, можно ли победить Россию.

Как передавало ИА Регнум, Алаудинов ранее рассказал, что бойцы ВСУ стали активно сдаваться в плен в Курской области. Также он отмечал, что силы противника на данном направлении истощаются.

Более 20 украинских военных добровольно и организованно сдались в плен на курском направлении, сообщил ранее источник в силовых структурах. Перед сдачей в плен бойцы ВСУ вышли на связь через Telegram-канал FREE_SOLDIER2022.

ВСУ атакуют Курскую область с 6 августа. Подразделения ВС РФ остановили украинские войска в приграничных районах, не позволив зайти вглубь региона. Потери ВСУ, по данным на 17 августа, составили до 3060 человек.

СК информировал, что противник активно используют в Курской области вооружение стран НАТО. Атаку Киева на регион поддерживает Запад, отмечал директор ФСБ Александр Бортников. Президент Владимир Путин заявил, что с теми, кто атакует мирных граждан и объекты ядерной энергетики, не может быть никаких переговоров.